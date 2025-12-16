Dünyanın en sağlıklı zeytinyağı Antalya’da

ANTALYA'NIN akciğeri olarak adlandırılan, 25 bine yakın ağacın bulunduğu 2 milyon 630 bin metrekarelik zeytinliği koruma altına alan Antalya Ticaret Borsası (ATB), 15 yıldır bu alanda zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanında Antalya'ya özgü bir zeytin türü olan tavşan yüreği zeytini ve zeytinyağıyla ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirdi. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetimi, ilk olarak 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Antalya Tavşan Yüreği' ismiyle bu zeytin için coğrafi işaret tescili aldı. 2021 yılında İspanya Cordoba Üniversitesi'nde tavşan yüreği zeytinyağını tahlil ettirdiklerini dile getiren Ali Çandır, "Bilim insanları da bunların kanser önleyici etkisi olduğunu ifade ediyor. Bu yıl litresi 1500 TL civarında satışa sunuluyor" dedi.