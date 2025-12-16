Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira yardımı hesaplara yatırmaya başladıklarının bilgisini paylaştı. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini vurgulayan Göktaş, hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını aktardı. Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" diye konuştu.