Güloğlu Plastik’in 50. yıl gururu

Plastik sektöründe yarım asrı geride bırakan Güloğlu Plastik, kuruluşunun 50. yılını kutladı. Sektör temsilcileri, iş ortakları, çalışanlar ve davetlilerin katıldığı gecede, 50 yıllık başarı yolculuğu ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Güloğlu Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Seracettin Güloğlu, 1975 yılında bir hayalle başlayan yolculuğun bugün güçlü bir sanayi markasına dönüştüğünü söyledi. Güloğlu, "Bu 50 yıl birlikte emek veren insanların hikâyesidir. Çalışanlarımızın özverisi ve aidiyeti olmasaydı bu yolculuk mümkün olmazdı" dedi. Genel Müdür Gülçin Güloğlu Uğuz ise Güloğlu Plastik'in 50 yıllık tarihinde değişmeyen değerin verilen sözün arkasında durmak olduğunu belirterek, "Ne ürettiysek arkasında durduk. Bugün ulaştığımız noktada emeğe duyulan saygı, istikrarlı üretim anlayışı ve çalışanlarımızın katkısı var. Bu mirası geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuz" diye konuştu. Genel Müdür Yardımcısı Gülsemin Güloğlu İştunca da Güloğlu Plastik'in insan kaynağını merkeze alan yönetim anlayışıyla büyüdüğünü vurgulayarak, uzun yıllardır aynı çatı altında çalışan ekip yapısının şirket kültürünün temelini oluşturduğunu söyledi. Gecede düzenlenen plaket töreninin ardından 50. yıl pastası kesildi.