Milyonları etkileyecek: Asgari ücretin etkisi büyük! İşte detaylar...

Ayrıca birçok kurumdan gelen rakamlar da değerlendirilecek. Asgari ücret milyonlarca işçinin maaşını direkt belirlemesinin yanında işsizlik maaşından doğum borçlanmasına, stajyer ücretinden GSS ödemesine kadar birçok ödemenin de parametresini oluşturuyor. Tüm hesaplar brüt asgari ücrete göre yapılıyor. Bu yüzden de hemen herkesi ilgilendiriyor.



HANGİ ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK?

● Asgari ücret tüm maaşları değiştirecek:

İşyerlerinde tüm maaşlar asgari ücret artışıyla birlikte yükseltiliyor.

● Tazminatlar değişecek: Ocak ayından sonra tazminat yeni asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.

● İşsizlik maaşı hesabı değişecek: İşsizlik maaşı hesaplanırken en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek te yüzde 80'i oluyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı da değişecek.

● En düşük rapor parası yükselecek: İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler, ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paralarının en düşük miktarı da asgari ücret ile birlikte artmış olacak.

● Annenin iş görmezlik ödeneği artacak:

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği de Ocak ayı itibariyle yükselmiş olacak.