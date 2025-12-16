Türk hamsisi 20 ülkenin sofrasında yer alıyor

TÜRKİYE'DEN ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı 14 milyon 461 bin 898 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 327 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Gürdoğan, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti. Belçika'ya ocak-kasım öneminde 4 milyon 340 bin 982 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 4 milyon 158 bin 532 dolarla Fransa, 2 milyon 31 bin 257 dolarla Almanya'nın takip ettiğini dile getirdi.