‘Türkiye, coğrafi işaretli ürün açısından dünyada ikinci’

TUTUM, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda Coğrafi İşaretler Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi. Kacır, bu hafta içinde özellikle 15 Aralık'ın "Coğrafi İşaretli Ürünler Günü" olarak icra edilmesinin Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde verilen isabetli bir karar olduğunu bildirdi. Bakanlığın da TÜRKPATENT aracılığıyla bu sürece de katkı verdiğini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, coğrafi işaretli ürün zenginliği açısından dünyada ikinci sırada. 1798 coğrafi işaretli ürünümüz var. Son dönemde coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyada tanınırlığına çok gayret ediyoruz. AB tescili coğrafi işaretli ürün sayımızı bu yıl 44'e çıkardık. En fazla sayıda ürünün AB tescili aldığı yıl bu yıl oldu."