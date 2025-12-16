Yılbaşı sofralarınızın vazgeçilmezi! Hindi fiyatları bu yıl değişmedi

Bahar, "Ancak bu ürünlerimizin çoğunu bütün hindi ya da asal parça olarak değil, inovatif, katma değeri yüksek ürünler olarak gönderiyoruz. Şarküteri, konserve ve işlenmiş diğer ürünler olarak bu ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında başladığımız konserveler çok güzel bir örnek olur. Yakın zamanda Avrupa iznimizi de aldık. Biri hindi tandır, diğeri de hindi fileto. İkisi de protein oranı olarak, besleyicilik olarak çok değerli ürünler. Ve son derece natürel ürünler. Bu iki ürünün de üretiminde sadece et, su, tuz ve zeytinyağı var" dedi.