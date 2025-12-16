Yunan çiftçi eylemleri lojistiği olumsuz etkiliyor

YUNANİSTAN'DA 2 Aralık'tan bu yana devam eden çiftçi eylemleri, Türkiye tarafında sınır kapılarındaki tır trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yunan çiftçiler, eylemleri kapsamında traktörlerini Kipi (Bahçeköy) Sınır Kapısı çevresine çekerek yolu daralttı. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamayan tır sürücüleri, alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneldi. Artan yoğunluk nedeniyle her iki sınır kapısında da zaman zaman tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında da yoğunluk gözlemlendi.