İzmir’de kokinaya talepte iki kat artış

YILBAŞINA kısa süre kala şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği, İzmir'de çiçekçi tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü oldu. İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, geçen yıla göre talebin yüzde 100 arttığını söyledi. Yılbaşına kısa süre kala tezgahlardaki yerini alan kokina çiçeği, İzmir'de de yoğun talep görüyor. İzmir'de kafe ve sokak süslemelerinde de yer alan kokina, neredeyse tüm çiçekçi tezgahlarında bulunuyor. Sosyal meydanın etkisiyle de geçen yıla oranla taleplerin bu yıl yüzde 100 arttığını dile getiren İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina, yılbaşının yaklaşması nedeni ile en çok tercih edilen, evlerde bulundurulması gerektiğine inanılan bir çiçek. Ayrıca çok pahalı olmayınca da herkes evlerinde bulundurmaya çalışıyor. Aslında çiçekçi sektörü de bereketinden faydalanmış oluyor" dedi. Kış, "Bugün kokina demeti, 200 TL'den başlıyor. Tabii tasarım, süsleme, büyüklüğüne göre de değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar alırken de daha uzun ömürlü olması için yeşillerinin kurumamış olmasına, taze olmasına ve çiçeklerinin kırmızı renginin canlı olmasına dikkat etsinler. Yapımı çok zor. Çünkü dikenli bir bitki. Tabii yılın sonuna kadar devam ediyor satışlar. Daha sonra da bu tamamen ortadan kalkıyor. Sezonluk bir çiçek" diye konuştu.