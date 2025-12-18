İzmir’deki vergi yüzsüzleri ifşa oldu

GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı. Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanıyor. Toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu. İzmir'de en yüksek borca sahip mükellefler arasında suç örgütü lideri Erol Evcil'e ait şirketler yer aldı. Aliağa Vergi Sider Dış Ticaret 2 milyar 215 milyon lirayı aşan borçla ilk sırada yer alırken yine listede Evcil'e ait olan Sider Demir Çelik 724 milyon 117 bin 818 TL borçla yer aldı.
BELEDİYELER ÜST SIRALARDA
ONU Hasan Tahsin Vergi Dairesi'ne kayıtlı faaliyet gösteren Fada İnşaat 1,6 milyar TL ve Mimag Petrol Ürünleri ise 1 milyar TL borçla izledi. Listede belediyeler de yer aldı. Karşıyaka Belediyesi'nin iki şirketi de listede yer aldı. Karşıyaka Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin vergi borcu 588 milyon 377 bin 941 TL. Kent Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nin borcu ise 415 milyon 750 bin 554 TL oldu. Çiğli Belediyesi'ne ÇİBEL Temizlik Hizmetleri Şirketi'nin 551 milyon 123 bin 087 TL, Menemen Belediyesi'nin ise 438 milyon 540 bin 864 TL borçla listedeki yerini aldı. Aliağa Belediyesi'nin vergi borcu 139 milyon TL olurken Menderes Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin de borcu 139 milyon TL olarak açıklandı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün de 251 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
İzmir'deki şirketler şu şekilde;
SİDER DIŞ TİCARET ...................... 2.215.705.647
FADA İNŞAAT ................................1.613.025.345
MİMAG PETROL ÜRÜNLER ............ 1.049.685.599
GAMA BİLGİSARAY...........................981.294.712
AMBER TABOCCA T.MAMÜLLERİ ..... 902.223.975
ÖZTÜRK FTH DEMİR ÇELİK ............ 895.839.516
GEZ İNŞAAT MALZEMELERİ ............ 843.262.914
CEN PETROL ÜRÜNLERİ .................. 837.845.105
ARNA MAKİNE ................................ 768.443.088
ÖZTÜRK FTH DEMİR ÇELİK .............. 758.196.443
FRD PETROL VE ORMAN Ü............... 735.690.655
BİOTEKNO İNOVASYON ..................... 729.206.26
SİDER DEMİR ÇELİK ....................... 724. 117.818
GOLDAP İÇECEK GIDA SANAYİ ........ 694.372.572
KSK BELEDİYESİ P. A. ŞİRKETİ ...... 588.377. 941
TAT-RA PETROL .............................. 578.181.721
EGE DÇ DEMİR ÇELİK ...................... 562.961.209
PARS PETROL ................................. 552.144.981
ÇİĞLİ (ÇİBEL) TEMİZLİK H. ............. 551.123.087
PANCAROĞLU LOJİSTİK .................. 521.202.316
CEN PETROL SANAYİ ..................... 519.364.464
AVAKRAN İNŞAAT .......................... 470.729.508
HİTİT DEMİR ÇELİK ......................... 468.537.256
TASF. HAL. İRON MADEN DEMİR ..... 446.570.021
CDT CENK DEMİR .......................... 446.282.295
ÇELİKLER DEMİR ÇELİK .................. 446.570.783
MENEMEN BELEDİYESİ ................... 438.540.864
TASF. HAL. AYSEV PETROL ............. 430.346.179
DEMAL MOBİLYA ............................ 429.507.868
KUDRET ALİMUNYUM DEMİR Ç........ 428.945.608
CEN PETROL ÜRÜNLERİ M. YAĞ ..... 421.649.254
KENT KARŞIYAKA SOSYAL T. ......... 415.750.554
FADA İNŞAAT NAKLİYAT ................ 382.214.514
DROP PETROL................................. 377.866. 504
GRM PETROL ÜRÜNLERİ ................. 377.354.658
SELÇUK- KONARTEK PETROL Ü. .....373.895.211
YAZGAN ŞARAPÇILIK ...................... 373.179.365
İSSAN METAL ................................. 354.402.111
AK GRES VE MADENİ YAĞ ................ 347.897.397
KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ ............. 251.256.556
ALİAĞA BELEDİYESİ ....................... 139.860.763
MENDERES BELEDİYESİ P. A. ..........139.203.710
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ......... 109.999.117
STİCK GLOBAL HIRDAVAT O. ............334.813.460
DEMAL MOBİLYA ............................ 266.307. 236
TASF. HAL. İRON MADEN D. İ. ........ 220.0333.156
MODA FENER TEKSTİL ................... 163.952.034
BG MADENCİLİK .............................. 121.541.694