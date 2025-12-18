İzmir’deki vergi yüzsüzleri ifşa oldu

GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı. Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanıyor. Toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu. İzmir'de en yüksek borca sahip mükellefler arasında suç örgütü lideri Erol Evcil'e ait şirketler yer aldı. Aliağa Vergi Sider Dış Ticaret 2 milyar 215 milyon lirayı aşan borçla ilk sırada yer alırken yine listede Evcil'e ait olan Sider Demir Çelik 724 milyon 117 bin 818 TL borçla yer aldı.

BELEDİYELER ÜST SIRALARDA

ONU Hasan Tahsin Vergi Dairesi'ne kayıtlı faaliyet gösteren Fada İnşaat 1,6 milyar TL ve Mimag Petrol Ürünleri ise 1 milyar TL borçla izledi. Listede belediyeler de yer aldı. Karşıyaka Belediyesi'nin iki şirketi de listede yer aldı. Karşıyaka Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin vergi borcu 588 milyon 377 bin 941 TL. Kent Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nin borcu ise 415 milyon 750 bin 554 TL oldu. Çiğli Belediyesi'ne ÇİBEL Temizlik Hizmetleri Şirketi'nin 551 milyon 123 bin 087 TL, Menemen Belediyesi'nin ise 438 milyon 540 bin 864 TL borçla listedeki yerini aldı. Aliağa Belediyesi'nin vergi borcu 139 milyon TL olurken Menderes Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin de borcu 139 milyon TL olarak açıklandı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün de 251 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

İzmir'deki şirketler şu şekilde;

SİDER DIŞ TİCARET ...................... 2.215.705.647

FADA İNŞAAT ................................1.613.025.345

MİMAG PETROL ÜRÜNLER ............ 1.049.685.599

GAMA BİLGİSARAY...........................981.294.712

AMBER TABOCCA T.MAMÜLLERİ ..... 902.223.975

ÖZTÜRK FTH DEMİR ÇELİK ............ 895.839.516

GEZ İNŞAAT MALZEMELERİ ............ 843.262.914

CEN PETROL ÜRÜNLERİ .................. 837.845.105

ARNA MAKİNE ................................ 768.443.088

ÖZTÜRK FTH DEMİR ÇELİK .............. 758.196.443

FRD PETROL VE ORMAN Ü............... 735.690.655

BİOTEKNO İNOVASYON ..................... 729.206.26

SİDER DEMİR ÇELİK ....................... 724. 117.818

GOLDAP İÇECEK GIDA SANAYİ ........ 694.372.572

KSK BELEDİYESİ P. A. ŞİRKETİ ...... 588.377. 941

TAT-RA PETROL .............................. 578.181.721

EGE DÇ DEMİR ÇELİK ...................... 562.961.209

PARS PETROL ................................. 552.144.981

ÇİĞLİ (ÇİBEL) TEMİZLİK H. ............. 551.123.087

PANCAROĞLU LOJİSTİK .................. 521.202.316

CEN PETROL SANAYİ ..................... 519.364.464

AVAKRAN İNŞAAT .......................... 470.729.508

HİTİT DEMİR ÇELİK ......................... 468.537.256

TASF. HAL. İRON MADEN DEMİR ..... 446.570.021

CDT CENK DEMİR .......................... 446.282.295

ÇELİKLER DEMİR ÇELİK .................. 446.570.783

MENEMEN BELEDİYESİ ................... 438.540.864

TASF. HAL. AYSEV PETROL ............. 430.346.179

DEMAL MOBİLYA ............................ 429.507.868

KUDRET ALİMUNYUM DEMİR Ç........ 428.945.608

CEN PETROL ÜRÜNLERİ M. YAĞ ..... 421.649.254

KENT KARŞIYAKA SOSYAL T. ......... 415.750.554

FADA İNŞAAT NAKLİYAT ................ 382.214.514

DROP PETROL................................. 377.866. 504

GRM PETROL ÜRÜNLERİ ................. 377.354.658

SELÇUK- KONARTEK PETROL Ü. .....373.895.211

YAZGAN ŞARAPÇILIK ...................... 373.179.365

İSSAN METAL ................................. 354.402.111

AK GRES VE MADENİ YAĞ ................ 347.897.397

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ ............. 251.256.556

ALİAĞA BELEDİYESİ ....................... 139.860.763

MENDERES BELEDİYESİ P. A. ..........139.203.710

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ......... 109.999.117

STİCK GLOBAL HIRDAVAT O. ............334.813.460

DEMAL MOBİLYA ............................ 266.307. 236

TASF. HAL. İRON MADEN D. İ. ........ 220.0333.156

MODA FENER TEKSTİL ................... 163.952.034

BG MADENCİLİK .............................. 121.541.694