Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 19 Aralık canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın yeni işlem gününe yatay ve hafif düşüşle başladı. Dün ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 düşüşle 5 bin 954 liradan tamamlarken, bugün saat 09.50 itibarıyla 5 bin 950 liradan işlem görüyor. İşte 19 Aralık canlı altın fiyatları...









Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 5 bin 954 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 5 bin 950 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 9 bin 822 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 140 liradan satılıyor. Altının onsu dün yüzde 0,2 azalışla 4 bin 334 dolara inerken, şu sıralarda da yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 324 dolardan alıcı buluyor.





Analistler, dolar endeksinin güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselmenin altının alternatif maliyetini artıran unsurlar olarak öne çıktığını belirterek, bu durumun kıymetli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Öte yandan, dün ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri gelecek yıla dönük ABD Merkez Bankasına (Fed) dair gevşeme öngörülerini kuvvetlendirdi. Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 6 para politikası toplantısının akabinde beklentilere paralel olarak attığı sıkılaşma adımı, ülkede ekonominin dengeye oturacağı algısını güçlendirdi.