Haberler Ekonomi Asgari ücret için ek zam masada! İşte konuşulan rakamlar Asgari ücret için ek zam masada! İşte konuşulan rakamlar Son dakika haberleri...Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek amacıyla ikinci kez toplandı. İşçi sendikaları ile görüşen Bakan Işıkhan, yüzde 14'lük ek zam talebi başta olmak üzere Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletirken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Peki 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...









Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci randevu sona erdi. İşçi tarafının yine masaya oturmadığı toplantıda asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak veriler masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıklan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'e sürpriz ziyaretlerde bulundu. Işıkhan, komisyon toplantısına katılarak işçilerin taleplerini aktarırken, gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi. Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından rakam çıkacak mı? Kulislerde hangi zam oranları dile getiriliyor. İşte 2026 asgari ücret zammı sürecine dair tüm ayrıntılar...

İKİNCİ TOPLANTIDA ZAM SENARYOLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantı Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı. BAKAN IŞIKHAN'DAN YOĞUN TRAFİK

İkinci toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Işıkhan ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı.