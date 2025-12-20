Son dakika: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne kaç kişi başvurdu! Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay 'da önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak 500 bin konut projesi için yapılan başvuru sayısını açıklayan Bakan Kurum, en çok ilginin gençlerden olduğunu söyledi. Yıl bitmeden kuraların çekileceğini söyleyen Bakan Kurum, 8.840 milyon başvurudan geçerli sayıyı açıkladı.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE REKOR BAŞVURU

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.