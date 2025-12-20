Yeşil dönüşüm yatırımları 2026’da hız kazanacak

ENERJİ Verimliliği ve Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, 2025'te küresel belirsizlikler nedeniyle ertelenen yeşil dönüşüm yatırımlarının, 2026 itibarıyla yeniden devreye alınma ihtimalinin güçlendiğini söyledi. Ünlü, küresel enerji politikalarındaki yön değişimi ve Türkiye'deki makroekonomik görünümün, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yatırımlar için daha elverişli bir zemine işaret ettiğini dile getirdi. Ünlü, "2025'te teşvik mekanizmalarına rağmen işletmeler, finansal sürdürülebilirlik kaygıları nedeniyle yüksek getiri sağlayan alternatif yatırım araçlarına yöneldiği için enerji verimliliği projelerini erteledi. Küresel enerji fiyatlarının önceki yıllara kıyasla düşük seyretmesiyle geri ödeme sürelerinin uzaması da sektörün büyüme hızını yavaşlattı" dedi.