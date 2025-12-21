AJet sağlık turizmi gelirine milli katkı sunmayı hedefliyor

AJET Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin diş ve göz bakımı konusunda bir marka olması için yeni bir program üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bolat, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, halihazırda 85 uçaklarının bulunduğunu, 500'ü pilot olmak üzere toplam 3 bin 200 çalışana sahip olduklarını söyledi. Bu yıl 23 milyon yolcuyu ağırladıklarını dile getiren Bolat, 34 ülkeye ve 100 şehre uçtuklarını, 158 hatta uçuş haklarının bulunduğunu, haftalık 1627 frekansa sahip olduklarını anlattı. Bolat, "Gelecek yıl 28 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyoruz. Yeni 3 ülkeyi uçuş ağımıza katacağız. Haftalık frekansımız yüzde 15 civarında artışla 1992'ye gelecek. Yeni ülkeler Moldova, Romanya, Ürdün olacak. 2033 hedeflerimizde de 56 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.