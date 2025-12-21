Kapıkule’de günlük ticari araç geçiş rekoru kırıldı

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 7 Aralık'ta günlük ticari araç geçiş rekoru kırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa'ya açılan en stratejik kara sınır kapılarımızdan biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ticari araç geçişlerinde tarihi bir rekora ulaşılmıştır. Kapıkule Gümrük Kapısı'nı kullanarak ticari taşıma gerçekleştiren araç sayısı, 7 Aralık 2025 tarihinde bir gün içerisinde 1753'ü giriş, 1689'u çıkış olmak üzere toplam 3 bin 442 araca ulaşarak bugüne kadarki en yüksek günlük işlem seviyesine çıkmıştır" denildi.