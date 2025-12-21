Yüzyılın projesine yoğun ilgi

TÜRKİYE, "Yüzyılın Konut Projesi" ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir ilgi gören projemizde başvurularımız sona erdi. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki milletimiz Yüzyılın Konut Projesi'ne inanmıştır, devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir" dedi. Kurum, bugüne kadar TOKİ ile yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konut projesi gibi yine bu kadar kısa zamanda 11 ilde, ilçelerde, köylerde 27 Aralık'ta teslim edecekleri 455 bin konutu da en kısa sürede tamamlayacaklarını ve hak sahiplerine teslim edeceklerini vurguladı.

İLK KURALAR ÇEKİLECEK

BAKAN Kurum şöyle devam etti: "81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden, ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz. TOKİ aracılığıyla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 170 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi, bu yeni hedefimizde de milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Yapılan bu başvurular bizi gerçekten çok memnun etti."