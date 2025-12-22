ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor: İşte destek programının şartları

MECLİS'E SUNULACAK

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nın 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Yasal düzenleme sonrası uygulamanın hızla devreye alınması bekleniyor. ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak. Böylece hem yerli otomotiv üretimi teşvik edilecek hem de sektör genelinde canlılık sağlanacak.