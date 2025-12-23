Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.

"YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA OLABİLİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.