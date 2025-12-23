  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacak.' dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.

"YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA OLABİLİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA