SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı! 2026 Asgari ücret zammı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Yeni asgari ücreti tespit ettik. Her iki taraf arasındaki görüşmelerimi yaparak onları karar alma sürecine dahil ettik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek rakamı belirlemek hayati bir öneme sahip. Komisyon çalışmalarımıza katkı veren tüm sendika ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret 2026'da ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret ne kadar? İşte yeni zam ile birlikte uygulanacak olan 2026 asgari ücret...

Net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 27 artış yapıldı.

BAKAN IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 2026 YILI İTİBARIYLA 1.270 TÜRK LİRASINA ÇIKARIYORUZ

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı %27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."