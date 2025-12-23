SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı! 2026 Asgari ücret zammı belli oldu

Bugün saat 18.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.
BAKAN IŞIKHAN YENİ ASGARİ ÜCRETİ DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
Yeni asgari ücreti tespit ettik. Her iki taraf arasındaki görüşmelerimi yaparak onları karar alma sürecine dahil ettik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek rakamı belirlemek hayati bir öneme sahip. Komisyon çalışmalarımıza katkı veren tüm sendika ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret 2026'da ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret ne kadar? İşte yeni zam ile birlikte uygulanacak olan 2026 asgari ücret...
Net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 27 artış yapıldı.
BAKAN IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 2026 YILI İTİBARIYLA 1.270 TÜRK LİRASINA ÇIKARIYORUZ
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı %27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı.
İKİNCİ TOPLANTIDA DA RAKAM ÇIKMADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık'ta ise ikinci kez toplandı.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği yaklaşık 1,5 saatlik toplantıya, işçi tarafı olan Türk-İş katılmazken; hükümet temsilcileri ve işveren kanadını temsilen TİSK temsilcileri yer aldı.
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK yetkilileri enflasyona yönelik ekonomik veri ve raporları sundu. Bu veriler ışığında olası zam senaryoları da değerlendirmeye alındı.
"İŞVERENLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İşverenler de taşın altına elini koymalı" açıklamasıyla birlikte beklentiler daha da yükseldi. Başkan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in işçi kardeşlerimiz için olumlu adımlar atmasını bekliyorum. Bu adımlar verimlilik ve kazanç olarak geri döner. Kefenin cebi yok" sözleriyle dikkat çekti.
ASGARİ ÜCRETTEN HANGİ KALEMLER ETKİLENECEK?
Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının dışında çok sayıda ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları yeniden güncellenecek. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarında artış yaşanacak.
En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin taban seviyesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi çok sayıda kalemde de değişiklik olacak.