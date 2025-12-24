2026 yılı asgari ücret açıklandı...Yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL oldu!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

'TOPARLANMAYI YAŞIYORUZ'

Işıkhan, "Yoğun çaba gösteren her bir komisyon üyemize teşekkür etmek istiyorum. Bakanlık olarak çalışma hayatımıza sosyal diyaloğun gereği olarak tüm istişare mekanizmalarını aktif şekilde işlettik. İşçi konfederasyonlarımızla da işveren temsilcilerimizle görüşmelerimizi yaparak fikirlerini aldık karar alma sürecine dahil ettik" dedi. Bakan Işıkhan, "Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil yan yana durduğumuzda yol alabiliriz. Bizler AK Parti olarak 23 yıldır Türkiye'yi her şartta büyütmek, her koşulda ayakta tutma vizyonuyla yol yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bölgemizdeki savaşların, enerji krizlerinin ve tedarik zinciri kırmalarının tam ortasında kaldı. Ancak şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen her alanda büyük bir oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça en büyük faydayı vatandaşlarımız görecektir. Asgari ücrette de diğer meselelerde esas olan yapılan artışların çağrıda, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

'KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ'

Işıkhan, "Bakanlık olarak ihtiyaçlara hızla cevap verebilen dinamik yapıyı oturtmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir" dedi. Işıkhan: "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.