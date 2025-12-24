Altın ve gümüş rekora doymuyor! işte 24 Aralık canlı altın fiyatları

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta başında 4.300 dolar eşiğini kıran ons altın hızla 4.500 doların üzerine çıktı. 6.000 TL barajını yıkan gram altın ise yeni günde tarihi bir rekora daha imza attı.
ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR
Küresel piyasalarda dünkü işlemlerde yüzde 0,92 yükselişle 4 bin 485 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, yeni günde tarihi bir rekora daha imza attı. Ons altın günün ilk işlemlerde 4.526 dolara kadar yükseldi. Daha sonra ise 45 bin 495 dolar seviyesine yeniden çekildi.
GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
6 bin TL eşiğini aşan gram altın da ons altında yaşanan yükseliş ile yeni günde atağa geçti. Sarı metal, 6 bin 235 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın daha sonra 6190 TL'ye çekildi.
FİZİKİ ALTINDA SON DURUM!
Spot piyasanın yanı sıra fiziki altın da rekor artışlarına devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altın yüze 4'ten fazla artışla 6.313 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 10 bin 290 TL'ye, yarım altın ise 20 bin 208 TL'ye çıktı.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatlarında yükselişe, ABD Merkez Bankasının (FED) gelecek yıl da gevşek para politikasını sürdüreceğine dair beklentilerin giderek artması ve doların küresel piyasalarda giderek güç kaybetmesi neden oluyor.
ABD-Venezuela ve Rusya-Ukrayna hattında devam eden jeopolitik gerilimler de sarı metali destekliyor.
SARI METAL 2026 TAHMİNLERİNİ ZORLUYOR
Altın fiyatları rekor yükselişle dev bankaların 2026 tahminlerini şimdiden zorlamaya başladı. Ons altın Morgan Stanley ve UBS'nin 4.500 dolarlık beklentisini şimdiden aştı.
Sarı metal için yeni yılda Dünya Altın Konseyi 5.300 dolar, Welss Fargo 4 bin 700 dolar, Deutsche Bank 4 bin 450 dolar, Bank of America 5 bin dolar, Goldman Sachs 4 bin 900 dolar, JPMorgan 5 bin dolar, Fransız Societe General 5 bin dolar seviyesini bekliyor.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE
Jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan dolar ile emtia fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcılarda güvenli liman arayışının hızlanmasıyla gümüş fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Beyaz metal bugün açılış seansında 72,70 dolar ile tarihi zirveyi test etti. Ons gümüş daha sonra yüzde 0,87 artışla 72.13 dolar seviyesine çekildi.
24 ARALIK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
6.189,91
6.190,69
ÇEYREK ALTIN
10.039,00
10.294,00
YARIM ALTIN
20.059,00
20.581,00
TAM ALTIN
40.142,00
40.974,00
CUMHURİYET ALTINI
41.382,00
42.004,00
22 AYAR BİLEZİK
5.696,90
5.965,69