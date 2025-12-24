Altın ve gümüş rekora doymuyor! işte 24 Aralık canlı altın fiyatları

Küresel piyasalarda dünkü işlemlerde yüzde 0,92 yükselişle 4 bin 485 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, yeni günde tarihi bir rekora daha imza attı. Ons altın günün ilk işlemlerde 4.526 dolara kadar yükseldi. Daha sonra ise 45 bin 495 dolar seviyesine yeniden çekildi.

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Hafta başında 4.300 dolar eşiğini kıran ons altın hızla 4.500 doların üzerine çıktı. 6.000 TL barajını yıkan gram altın ise yeni günde tarihi bir rekora daha imza attı.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

6 bin TL eşiğini aşan gram altın da ons altında yaşanan yükseliş ile yeni günde atağa geçti. Sarı metal, 6 bin 235 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın daha sonra 6190 TL'ye çekildi.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM!

Spot piyasanın yanı sıra fiziki altın da rekor artışlarına devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altın yüze 4'ten fazla artışla 6.313 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 10 bin 290 TL'ye, yarım altın ise 20 bin 208 TL'ye çıktı.