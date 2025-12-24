Asgari ücret 2026 zammı ile kalem kalem zamlandı! İşte yeni işsizlik, kıdem, 65 yaş, dul ve yetim aylığı

Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti toplamda 38 bin 892 TL 83 kuruşa yükselirken, hükümetin işverene Asgari Ücret Desteği ise 2026 yılı itibarıyla 1.270 TL'ye yükseldi.

Milyonlarca çalışan için 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL'ye brüt ise 33 bin 30 TL'ye yükseldi. Asgari ücret ile işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, engelli, dul ve yetim aylığına da yapılacak zam oranı belli oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

İşsizlik maaşı sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. 2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile işsizlik maaşı en düşük 13 bin 212 TL'ye en yüksek ise 26.424 TL'ye yükseldi.

Damga vergisi kesilince ise en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 280 TL oldu.