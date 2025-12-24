Gram altın rekor tazeledi

Altın fiyatı dün gün içinde yüzde 1,2'ye varan yükselişle 4.497,84 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş de benzer bir artışla 70 dolar/ons seviyesini test etti. Artan jeopolitik gerilimler ve ABD'de ilave faiz indirimleri beklentileriyle ons altın ve gümüş tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi.
46 YILLIK TARİHİ ZİRVE
Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 1,1 artışla 4.486,77 dolardan, gümüş yüzde 1,1 artışla 69,64 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişe bağlı olarak rekor kırdı. Önceki gün 6.114 TL seviyesine kadar yükselen gram altın dün 6.192 TL seviyesini test etti. Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 71 değer kazanırken, gümüşteki artış yüzde 141'a ulaştı.
1979'dan beri en yüksek rakamları gören altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "1979 yılından itibaren bu kadar yükseliş yaşandı ve 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz.
Altın puslu havaları sevdiği için savaşlar, ekonomik krizler, enflasyonist ortamlarında her zaman güvenli limandır. Ancak 1979 yılıyla bugüne baktığımız zaman ne zamanki savaş ortamı oluştu altın fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bu ataklar hep savaş dönemine denk geliyor" dedi.