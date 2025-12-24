Haberler Ekonomi Gram altın rekor tazeledi Gram altın rekor tazeledi HABER MERKEZİ









Altın fiyatı dün gün içinde yüzde 1,2'ye varan yükselişle 4.497,84 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş de benzer bir artışla 70 dolar/ons seviyesini test etti. Artan jeopolitik gerilimler ve ABD'de ilave faiz indirimleri beklentileriyle ons altın ve gümüş tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi.

Güçlü ralli, her iki metalin de 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerlemesini sağladı. Altın fiyatı gün içinde yüzde 1,2'ye varan yükselişle 4.497,84 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş de benzer bir artışla 70 dolar/ons seviyesini test etti.