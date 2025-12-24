SGK’dan İzmir’de 6 milyonluk satış

Sosyal Güvenlik Kurumu, İzmir'in Dikili ilçesindeki 10 parseli satışa çıkardı. Satışlardan en az 26 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Manisa, Mersin ve Ordu illerinde bulunan gayrimenkulleri için satış kararı aldı. İzmir'de ise 10 parsel vitrine çıkarıldı. Dikili'nin Katıralanı Mahallesi sınırlarında kalan parsellerin satışlarından en az 25 milyon 956 milyon 340 bin TL gelir elde bekleniyor. Satış ihaleleri 21-22 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.