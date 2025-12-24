Urla’dan Michelin başarısı

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde biri 2, üçü 1 yıldızlı restoranlarla temsil edilen İzmir'in Urla ilçesi, uluslararası gastronomi turizminde adından söz ettirmeye başladı.

Michelin Rehberi seçkisine ilk kez 2024 yılında dahil edilen İzmir'de ilk yıldızı Vino Locale, OD Urla ve Teruar Urla aldı. 2025 seçkisinde bu üç restoran yıldızlarını korurken yine Urla'da hizmet veren Narımor listeye eklendi. 2026 seçkisinde ise şef Ozan Kumbasar ve eşi Seray Kumbasar'ın birlikte işlettiği Vino Locale, iki Michelin yıldızına layık görülerek Türkiye'deki bu ünvana sahip iki işletmeden biri oldu. İzmir, ayrıca Bib Gourmand kategorisinde 5, tavsiye edilen işletmeler listesinde ise 7 restoranla Michelin Rehberi'nde yer aldı.