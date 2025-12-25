En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 memur zammı

Memur zammı, Türkiye'de kamuda çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasına sayılı günler kaldı. Memur maaşı için yapılacak artışa toplu sözleşme ve 1000 liralık seyyanen zam da eklenecek. Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar, yüzde kaç zam alacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte detaylar…

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GERİLEME!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,07 aylık yüzde 0,87 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında aylık enflasyon son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aylıkta yüzde 0,87 olan TÜFE yıllıkta yüzde 31.07 oldu.