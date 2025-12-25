İzmir'de dev dönüşüme start

Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 33 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa ederek toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırım yapan ve sektörün öncü isimlerinden Turkmall'un İzmir'e armağan ettiği ve kentin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Forum Göztepe için start verildi.
Turkmall'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, "Şu anda bölgede yıkımlarımız başladı. Bu proje kentteki TOKİ'den sonra ki en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğu için ayrıca heyecanlıyız. Proje başlaması çok uzun sürdü. Yönetim Kurulu Başkanımız Levent Eyüpoğlu, ve tüm ekip arkadaşlarımla çok zorlu bir süreçten geçtik.
Her türlü engellemelere ve zorluklarla mücadele ederek ekip olarak başardık ve bugün kepçelerin yıkımlara başlaması çok önemli bir başlangıç" dedi.
'ULAŞIM AVANTAJI SUNACAK'
Karabağlar Esentepe Mahallesi'nde yaşama geçecek olan Forum Göztepe, meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacak. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kurulacak tamamen kentsel dönüşüm içeren projede bin 450 konut yer alacak. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşmeye olanak sağlayacak mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunulacak. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunacak.
'İLHAM KAYNAĞI OLACAK'
Turkmall'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi ünvanını taşıyacak Forum Göztepe'yi yaşama geçirdiğimiz için Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi yetkililerine ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Bu büyük kentsel dönüşüm projesinin bitirilmesi ile kentin bir çok noktasındaki bekleyen kentsel dönüşüm projelerine de ilham olacağını düşünüyoruz" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüpoğlu ise kentin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Forum Göztepe'nin daha da büyüdüğünü ve İzmir'e örnek bir proje sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.