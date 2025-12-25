İzmir'de dev dönüşüme start

'ULAŞIM AVANTAJI SUNACAK'

Karabağlar Esentepe Mahallesi'nde yaşama geçecek olan Forum Göztepe, meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacak. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kurulacak tamamen kentsel dönüşüm içeren projede bin 450 konut yer alacak. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşmeye olanak sağlayacak mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunulacak. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunacak.