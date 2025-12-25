Turkcell, yapay zekâ çağının kadın liderlerini yetiştiriyor

Turkcell'in 12 yıldır sürdürdüğü Geleceği Yazanlar vizyonu, Türkiye'nin dijital geleceğine güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ' projesi, mezunlarını verdi. Kadınların yapay zekâ alanında yetkinlik kazanmalarını ve teknoloji üretiminde aktif rol almalarını hedefleyen programın kapanış töreni İstanbul'da yapıldı.

"KADINLARIN TEKNOLOJİ ALANINDA LİDERLİK ETTİĞİ BİR TÜRKİYE HEDEFLİYORUZ"

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, projenin amacının, kadınların teknoloji üretiminde daha güçlü ve görünür bir rol üstlenmesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Kadınların teknoloji alanında liderlik ettiği bir Türkiye hedefliyoruz. Yapay zekâ çağında rekabet gücünü belirleyen en önemli unsur, insan kaynağı ve yetkinlik. Biz de Turkcell olarak bu yetkinliğin kadınların eliyle güçlenmesini stratejik öncelik olarak görüyoruz. Geleceği Yazanlar projesinin 12 yıllık mirası üzerine inşa ettiğimiz Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı da bu anlayışın bir yansıması. Programla, kadınların yapay zekâyı sadece kullanmakla kalmayıp bu teknolojiyi üreten, yön veren ve dönüştüren bireyler olmasına katkı sağlıyoruz. Bu yaklaşımın toplumsal ilerleme ve inovasyon açısından çarpan etkisi yarattığına inanıyoruz."

3 KATEGORİNİN BİRİNCİLERİNE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Programın büyük ilgi gördüğüne de işaret eden Erkan Durdu, "Bir yıl boyunca süren programa, Türkiye'nin dört bir yanından 17 bin başvuru yapıldı.

Başvuru yapan herkes, dijital platformumuzdan temel yapay zekâ eğitimlerimize erişebildi. İlk aşama eğitimlerinden sonra başarılı olan adaylarla bootcamp sürecine geçildi. Python'dan makine öğrenmesine, derin öğrenmeden veri bilimine, doğal dil işleme ve görüntü işlemeye uzanan kapsamlı eğitimler sonunda katılımcılar, kendi yapay zekâ projelerini geliştirdi. Değerlendirme sürecinin ardından 10 proje finale kaldı. Üç kategoride birinciliği elde eden projeler 200'er bin TL para ödülünün sahibi oldu. Bu vesileyle tüm katılımcıları ve kazanan projeleri kutluyorum" diye konuştu.

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR YAPAY ZEKÂ PROGRAMINDAN 255 KADIN MEZUN OLDU

Erkan Durdu bu yıl yapay zekâ alanında gerçekleştirdikleri programdan 255 kadının mezunun olduğunu belirterek, "Turkcell'deki yapay zekâ ekibimizin liderliğinde bu programı hayata geçirdik. Bu başarıya giden yolda 40 kişisel gelişim mentoru ve 21 teknik mentor arkadaşımız katılımcılarımıza destek verdi. Amacımız, kadınların ülkemiz yapay zekâ ekosistemi içinde ve dijital dönüşüm sürecinde daha fazla söz sahibi olması.

Turkcell olarak teknolojiyle toplumsal faydayı buluşturan bu yolculuğu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.