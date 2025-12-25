Vergi mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Sürekli olarak altın ve gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşanlar haricindeki mükelleflerin, bu yılın 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2025 hesap dönemi 4'üncü geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Düzenleme kapsamında, enflasyon düzeltmesi yapılmayacak 4'üncü geçici vergi dönemine ilişkin verilecek geçici gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine bilanço eklenmeyecek.