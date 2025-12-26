Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 26 Aralık Cuma canlı altın fiyatları... Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 26 Aralık Cuma canlı altın fiyatları... Son dakika haberleri... Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 26 Aralık Cuma canlı altın fiyatları... AA









Dün yatay seyreden gram altın, günü önceki kapanışa paralel 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 primle 6 bin 234 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 10 bin 290 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 30 liradan satılıyor.





Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, 2026'nın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.



Fed'in yönetimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.



ALTIN VE GÜMÜŞÜN ONS FİYATI REKOR SEVİYELERE ÇIKTI

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.