2025 değerli metalin yılı oldu

Küresel piyasalarda altın ve gümüşün rallisi bitmiyor. 2025'te rekor üzerine rekor kıran ikili yılın son haftasında da tarihi zirveleri gördü. Gümüş, tarihinde ilk kez 78 doların üzerine çıkarken, altın da 4 bin 540 doların üzerini gördü. Diğer metalleri de peşlerinde sürükleyerek platinde de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıldı. Yıl içinde en çok jeopolitik gerilimlerden etkilenen, bunun yanında dolardaki zayıflamanın da desteğini alan altın, 2025'e adını "altın" harflerle yazdırdı. Öte yandan uzmanlar altınla ilgili olarak 2026'da yükselişin devam edeceğini söyledi.