Demirci’nin köklü halıcılığı tarihi okulda öğretilecek

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 120 yıllık tarihi okul binası halı müzesi ve halı dokuma deneyimleme atölyesine dönüştürülüyor. El dokuma halıcılık ve cami halıcılığında önemli bir merkez olan Demirci ilçesi Ayasofya, Selimiye, Sultan Ahmet Camileri, Sivas Divriği Ulu Cami ve Japonya Tokyo Camii gibi mabetlerin halılarını dokuyarak döşedi. Demirci el dokuma halıları ise Amerika, Almanya ve Uzak Doğu pazarına gönderiliyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde 1905 yılında Osmanlı döneminde inşa edilen, 2005 yılına kadar tek katlı okul olarak hizmet veren tarihi bina halı müzesi ve halı dokuma atölyeleri ile yeniden hayata kazandırılıyor. Hazırlanan proje doğrultusunda merkez bünyesinde geleneksel el halı tezgâhları kurulacak.