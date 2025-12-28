İzmir'de marketlere fahiş fiyat denetimi

Asgari ücretin açıklanmasının ardından marketlerin fırsatçılık yaparak ürünlere zam etiketi yapıştırmalarının önüne geçmeye çalışan İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Belirli periyotlarla market denetimleri gerçekleştiren İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, dün Çiğli ilçesinde sahaya indi. Belirlenen büyük bir markette incelemelerde bulunan ekipler, ürün etiketlerini tek tek kontrol etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Özellikle asgari ücret artışını bahane ederek ürünlerin fiyatlarına haksız şekilde artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylemi için 1.439.300TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır. Diğer taraftan, yine eş zamanlı olarak Müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri de gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
PARA CEZASI
2025 yılının da verilerini paylaşan İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, "Sene başından bugüne 20 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 2 milyon ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 31.750.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edilecektir" denildi.
81 İLDE KONTROL
Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan da 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Bu denetimlerde ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istediklerini bildiren Tan, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca uygulandığını söyledi. Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. Öte yandan İstanbul'da da büyük marketlere yönelik denetimlerin hızla devam ettiği bildirildi.