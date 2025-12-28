Lokantacılardan komisyonsuz yemek kartı hamlesi

İzmir Lokantacılar Odası kendi online satış sitelerini kuruyor. Lokantacı esnafının yemek kartı komisyonlarına ödediği yüksek komisyonlardan bunaldığına dikkat çeken İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, kendi sitelerini kurarak üyelere komisyonsuz hizmet sunacaklarını kaydetti.

ÇANKIRI'DAN KDV DESTEĞİ

KILIÇ, "Yaz ayları başında Türkiye'de bir ilk olacak projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Lokantacıları yarınlara taşıyacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Doğan Kılıç, "Şimdi atılım zamanı. Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmek için kolları sıvamış durumdayız. Online satış siteleri ve yüksek komisyonlar nedeniyle lokantacı esnafının sırtında kambur olmuş durumda. Bu haksızlığı önlemek adına kendi bünyemizde bir online yemek sitesi kuracağız. Bu sayede tüm üyelerimize sıfır komisyonla hizmet sunacağız" dedi. Faizlerin düşmeye başladığı bir dönemde POS cihazlarındaki yüksek oranları indirmek için girişimlerde bulunacaklarını da belirten Kılıç, "Bir başka sorunumuz da KDV oranları. İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'dan da büyük destek aldık. Ceyda vekilimiz odamızı ziyaret etti. Sorunun çözümünün takibi için ertesinde Ankara'ya gittiğimizde de Ceyda Bölünmez Çankırı'dan önemli destekler aldık. Yeni dönemde bu konuya çözüm getirmek olmazsa olmazımız" şeklinde konuştu.

TOPLU ALIM MERKEZİ GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la Kent Lokantaları konusunda görüştüklerini de hatırlatan Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanımıza sıkıntılarımızı aktardık, bize Kent Lokantası konusunda endişe duymamamızı, yeni bir tane daha açmayacağını bildirdi. Bu noktada üyelerimize bir müjdemiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile lokantacı esnafına yönelik bir toplu alım merkezi oluşturacağız. Üyelerimize pirincinden etine, yağından sebzesine kadar uygun fiyatlı hammadde sunacağız. Zorlu ekonomik şartlarda bu üyelerimiz için çok iyi bir imkan. Laf değil iş üretmek istiyoruz. Yeni dönemde hayata geçireceğiz."