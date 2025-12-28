Türkiye doğal gazda en ucuz 3. ülke

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar kombilerin vanasını açarken hükümette uyguladığı politikalarla vatandaşın faturasını düşük tutmaya çalışıyor. Avrupa'nın en ucuz doğal gazını kullanan üçüncü ülke olan Türkiye'de ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmayacak. Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da yüksek tüketimi olanların destekleme dışına çıkarılması için çalışmalar sürerken, kademe uygulamasına bu yıl geçilmeyecek. Uygulama önümüzdeki kış devrede olacak. Türkiye listede doğal gazı kilovatsaat başına 1.62 Euro ile en ucuza kullanan Ukrayna, 2.57 Euro ile onu takip eden Macaristan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.