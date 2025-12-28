Zeytin ihracatı yapmak isteyenlere devlet desteği

Zeytin ve zeytinyağı alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların ihracata erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen devlet destekli "OlivetoLive" projesi, sektörün uluslararası rekabet gücüne katkı sunacak. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında hazırlanan "OlivetoLive" ile dış pazarda yer almak isteyen zeytinyağı şirketlerine yüzde 75'e varan finansal destek sağlayacak. Yaklaşık 3 yıl sürmesi planlanan proje, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından uygulanacak. Başvuran firmaların öncelikle üretim, ihracat, pazarlama ve kurumsal kapasiteleri analiz edilecek. Ardından şirketlerin uluslararası pazarlara açılma sürecinde karşılaştığı markalaşma, sertifikasyon, kalite, insan kaynağı ve pazar bilgisi gibi eksiklikleri belirlenecek.