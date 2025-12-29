Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 29 Aralık Pazartesi...

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değerlenen gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 1,3 artışla 6 bin 252 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle 6 bin 200 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 10 bin 278 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 952 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 1,2 artışla 4 bin 531 dolarda işlem gören altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 1 düşüşle 4 bin 487 dolarda alıcı buluyor.

Altının onsu, jeopolitik gerilimlerdeki nispeten iyileşmeyle güvenli liman talebinin zayıflaması ve yatırımcıların kar realizasyonu isteğinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geri çekildi.