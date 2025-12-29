EFT ve havalede yeni dönem: 1 Ocak’ta başlayacak

EFT ve havalede yeni dönem işlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de artacak. 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, noter belgesi, fatura gibi dayanak belgeler istenecek. Belge sunmayan kişiler işlem yapamayacak. Bankalar, eksik belgeyle işlem gerçekleştirmeyecek. MASAK, belgeleri ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek. MASAK, kullanıcıların para transferlerinde seçebileceği işlem sebeplerini de belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Buna göre, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve maksadı açıklanacak, gerekirse belgeyle ispatlanacak.