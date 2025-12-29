Emekli zammı için 3'lü zam senaryosu! 2026 SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

SSK, Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 15,57 zam aldı. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yansıtılacak zam şimdiden yüzde 11,21 oldu. Bu hesaba göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkıyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nden yer alan tahminlere göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1.08 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyonun görülmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Enflasyonun yüzde 30 gelmesi halinde emekli zammı 6 aylık enflasyona göre 11,42 olacak.