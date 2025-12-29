Yüzyılın projesinde ilk kura heyecanı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar bugün çekilecek. HABER MERKEZİ









"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.