Elektrik depolama tesislerinde düzenleme

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde elektrik depolama tesisi kurulmasına imkan tanındı. Bu tesislerin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan belirli şartları sağlaması zorunlu olacak. Depolamalı elektrik üretim tesisleriyle bütünleşik elektrik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme verebileceği enerji miktarı, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücüyle yapılabilecek üretim miktarıyla sınırlandırıldı. Değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.