İNDEGER Başkanı Tayfun Karabulut: Danıştay’ın kararı bizi bağlamaz

DANIŞTAY, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şubesi tarafından Balçova'daki İnciraltı Termal Turizm merkezi sınırına ilişkin açtığı davayı karara bağlayarak Cumhurbaşkanlığı'nın sınır kararını iptal etti. "Bu iptal kararı, İnciraltı planlarını sekteye uğratacak, İzmir'in geleceğini karartacak ya da planlama sürecini geciktirecek bir durum değildir" diyen İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "Çünkü 2021 yılında çıkarılan kararname, İnciraltı'nın turizm sınırlarını daraltan bir düzenlemeydi. Bugün verilen iptal kararıyla birlikte; 2007 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan ve dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından belirlenen, İnciraltı ve Bahçelerarası'nın bütününü kapsayan daha geniş ve esas turizm sınırlarına yeniden dönülmüş bulunmaktadır" dedi.