İslam Memiş'ten gümüşte manipülasyon uyarısı: listeden çıkardık









2025 yılında yatırımcısına kazandıran altının yeni yılda ne olacağı merak ediliyor. Altın jeopolitik gerginliğin bir miktar azalmasıyla düşüş ivmesi yakaladı. Gümüş agresif şekilde yükseliyor. Finans Analisti İslam Memiş, değerlendirme yaparak 2026 yılının şampiyonunu değiştirdiğini açıkladı. Piyasalarda yıl sonu tatilinin etkisiyle sakin bir hava hakim olduğunu belirten Memiş, özellikle gümüş tarafında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti.

'ALTIN POZİSYONU ALDIK'

Gümüşte manipülasyon riskine vurgu yapan Memiş, bu nedenle pozisyonlarını kapattıklarını belirterek, "Çok fazla gümüşe yaklaşmıyoruz çünkü manipülasyon var. Gümüşün gram fiyatı 105 lira seviyesine çıktı. 2026 yılında gümüşün şampiyon olacağını söylemiştik ancak son iki haftada yaşanan bu agresif yükseliş nedeniyle gümüşü 2026 şampiyonluk listesinden çıkardık" ifadelerini kullandı.