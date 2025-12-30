Kırmızı et arzı, destek ve projelerle yükselecek

TÜRKİYE Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, sektör açısından 2025 yılının nasıl geçtiği ve 2026 yılı hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bülent Tunç, sağlanan destekler ve yürütülen projelerle gelecek yıllarda hayvan sayısı ve kırmızı et arzının artacağını belirterek, "Bu tür uzun vadeli projelerde biraz sabırlı davranmak gerekiyor" dedi.Tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı bir anlayışın benimsendiğini vurgulayan Tunç, 2024 yılının başında açıklanan 5 yıllık hayvancılık yol haritası kapsamında atılan adımların olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.