Yalçın Ata’ ya büyük onur

Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Ahilik Buluşması törenine katılan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata' ya 'Ahi Esnaf Beratı' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından takdim edildi. Takdim törenine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Yalçın Ata' yı kutlayarak İzmir' in her yıl üstün performans sergilediğine dikkat çektiler. Ahlakla güçlenen ticaretin milletin bereketi olacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ahilik geleneğini yaşatmaya, güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ahilik geleneğini onurla yaşatan tüm esnaf sanatkarlarımıza ve başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi. İzmir'in etkin çalışmaları ile esnaf teşkilatları içinde Türkiye'de müstesna bir yer edindiğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, 'Yalçın Ata başkanımızın önderliğinde İzmir Esnaf Teşkitanı'nın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Çalışan, üreten, şeffaf çalışan ve camialarında dayanışma ruhunu yaşatan esnaf başkanlarımız bizim için çok kıymetlidir. Bu çerçevede Yalçın Ata başkanımız da bizim için çok değerlidir' diye konuştu.

"BU GURUR BÜTÜN İZMİR'İN"

Ahi beratını Cevdet Yılmaz, Ömer Bolat ve Bendevi Palandöken' den almanın kendini onurlandırdığını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata ise "Bu gurur İzmir Esnaf Teşkilatının. Ticarette ve sosyal hayatta dürüstlüğü, dayanışmayı, birlik ve beraberliği esas alan Ahilik İlkeleri, esnaf sanatkarların kültürel kimliğini oluşturuyor. İESOB yöneticileri, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın değerli başkan ve idarecileri de bu düşünceler içerisinde Ahi öğretilerini topluma doğru tanıtmayı ve benimsetmeyi bir görev olarak kabul etmektedirler' şeklinde konuştu.

BASKAN ATA GÖNÜLLERI FETHEDIYOR

İZMİR Esnaf Teşkilatının 2026 yılında başlayacak olan seçim maratonu öncesi odaları ziyaret eden İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya esnaf teşkilatının başkan ve yöneticileri büyük ilgi gösteriyor. Merkezde ve son olarak Selçuk, Tire, Bayındır, Çırpı gibi ilçelerde oda ziyaretleri yaparak esnaf teşkilatının nabzını tutan Başkan Ata, oda başkan ve yöneticileri ile esnaf sanatkarların sıkıntıların giderilmesi adına istişarelerde bulunuyor. Tabanın sesine büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Ata, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana teşkilatımızda sevgi ve kardeşlik ortamını kurmaya, oda yöneticilerimizle omuz omuza çalışmaya özen gösteriyoruz. Biz yüreğinde dayanışmayı, birlik ve beraberliği yaşatan büyük bir aileyiz. 'Güçlü Oda Güçlü Birlik' sloganıyla işe başladık ve kısa sürede yapılamaz denilen pek çok projeyi hayata geçirdik. Kararlılığımızla, teşkilattan aldığımız destek ve enerji ile olmaz denilen işleri başardık. Bundan sonra da odalarımızı güçlendirmenin, başkanlarımızın katkılarıyla en iyiyi en doğruyu yakalamanın arzusu içinde, iyi niyetli çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu. İESOB Başkanı Ata, sık periyotlarla oda ziyaretlerini aralıksız sürdüreceğini de sözlerine ekledi.