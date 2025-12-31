Haberler Ekonomi Binlerce emekli adayını ilgilendiriyor: Emeklilik dilekçesi için son gün! Binlerce emekli adayını ilgilendiriyor: Emeklilik dilekçesi için son gün! TBMM’ye gelecek yasa teklifi ile en düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı kadar arttırılacak. HABER MERKEZİ









16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının arttırılması için düğmeye basılıyor. Önümüzdeki pazartesi günü toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) konunun ele alınması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra da yasa teklifinin TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklif hızla yasalaştırılıp emeklinin Ocak ayında zamlı maaşını alması sağlanacak.

En düşük emekli maaşının, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı kadar arttırılması planlanıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 12-13 arasında zam gelmesi bekleniyor. Bu da en düşük emekli maaşının 19 bin lira civarında olması anlamına geliyor.