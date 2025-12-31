Binlerce emekli adayını ilgilendiriyor: Emeklilik dilekçesi için son gün!

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının arttırılması için düğmeye basılıyor. Önümüzdeki pazartesi günü toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) konunun ele alınması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra da yasa teklifinin TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklif hızla yasalaştırılıp emeklinin Ocak ayında zamlı maaşını alması sağlanacak.
En düşük emekli maaşının, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı kadar arttırılması planlanıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 12-13 arasında zam gelmesi bekleniyor. Bu da en düşük emekli maaşının 19 bin lira civarında olması anlamına geliyor.
Memur emeklisi Ocak ayında yüzde 18 civarında zam alacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı uygulamasını hayata geçirerek iki rakamı ocak ayında eşitlemişti. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN SON GÜN
ÖZEL sektörde çalışanlar bugün emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. Bugün 17:00'ye kadar başvuranların işlemleri Ocak 2026'te tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşlarını alabilecekler. 2025-2026 Yılı emekli maaşları farkı verilere göre EYT'den emekli olacaklar da dahil yaklaşık 500 bine yakın emekli adayını ilgilendiriyor. Dilekçeyi 2024 yılında verenlerin emekli maaşı 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla olmuştu. Bu yıl yani 2025'te emekli olacaklar ise 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek.