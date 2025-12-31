Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: işsizlik kademeli olarak düşecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz" ifadesini kullandı. Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32,7 milyon kişiyi aştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7.8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz."