Özgener’den 2026 beklentisi: Ekonomik program kararlılıkla uygulanmalı

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025 yılını değerlendirerek, 2026 beklentilerini de açıkladı. Özgener, İzmir'in teknoloji, lojistik ve tarım yatırımlarıyla dirençli bir ekonomik merkez olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Özgener "Türkiye ekonomisi, bu küresel tablo içinde, uygulanmakta olan ekonomik programın ortaya koyduğu politika çerçevesi doğrultusunda bir denge arayışı içinde ilerledi. TCMB rezervlerindeki güçlenme, CDS kredi risk priminin gerilemesi, bütçe disiplinini destekleyen adımlar, cari dengenin finansmanında yaşanan iyileşme ve dezenflasyon sürecinin 2025 yılı ikinci yarıda kademeli olarak güç kazanması yılın olumlu gelişmeleri arasında yer aldı. Bununla birlikte yüksek enflasyon, kredi maliyetlerinin pahalı olması ve sanayideki yavaşlama iş dünyasının karar alma süreçlerini zorlaştırdı" dedi.

İZMİR GÜÇLENİYOR

İZMİR'İN ekonomik açısından güçlü yapısını sürdürdüğünü dile getiren Özgener şöyle konuştu; "İzmir, 2025 yılında bu zorlu tablonun içinde çok sektörlü ekonomik yapısı, lojistik avantajı ve dış ticaret potansiyeliyle ülkemizin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Kentimizin girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin her geçen yıl güçlenmesi, kentimizi sadece mevcut potansiyeliyle değil, gelecek vizyonuyla da öne çıkaran bir kent hâline getirdi. 2026 yılına girerken, ekonomik programın kararlılıkla uygulanması hâlinde fiyat istikrarının güçlenmesini, üretimde daha dengeli bir görünümün ortaya çıkmasını ve yatırım ortamının daha öngörülebilir bir hâle gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte işletmelerimizin; maliyet yönetimi, risk senaryoları, yeni pazar stratejileri teknoloji yatırımlarını içeren çok katmanlı bir planlama süreci yürütmesi gerekecek. Karbon düzenlemeleri, yapay zekâ temelli üretim sistemleri ve iş süreçlerinde dijital entegrasyon gibi başlıklar, 2026'nın rekabet koşullarını belirleyecek temel unsurlar olacak."