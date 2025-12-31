Türkiye Sigorta’dan Gazze’ye destek!

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay işbirliğiyle Dünya İyilik Günü vesilesiyle başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlar, Kızılay 19. İyilik Gemisi ile Mersin Limanı'ndan hareket ederek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapmaya başladı. 13 Kasım Dünya İyilik Günü vesilesiyle, Türkiye'nin en büyük yerli ve millî sigorta şirketi Türkiye Sigorta ile Türkiye'nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından Türk Kızılay'ın iş birliğiyle başlatılan Filistin-Gazze yardım kampanyasına ilgi büyük oldu. Türk Kızılay ile yürütülen 19. İyilik Gemisi Gazze Yardım Kampanyası kapsamında, Türkiye Sigorta'nın ve Türkiye Sigorta çalışanlarının desteğiyle Gazze'ye 9.834 gıda kolisi ulaştırıldı.